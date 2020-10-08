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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل اثنين من أسر الشهداء ويوجه بالاستجابة لمطالبهم

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، اثنين من أسر الشهداء ببورسعيد ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد ، لبحث مطالبهم و التوجيه باتخاذ اللازم على الفور ، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد .


واستمع محافظ بورسعيد إلى مطالب أسر الشهداء ووجه السكرتير العام المساعد بالاستجابة على الفور لمطالبهم واتخاذ اللازم ، وبحث شكواهم .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، أننا نقدم كافة الدعم لأسر الشهداء ، فهم يضحون بأرواحهم فى سبيل حماية الوطن وأبناءه ، وأننا جميعا نقدر هذه التضحية ، ونسعى جاهدين للاستجابة لأى مطالب لأسرهم نظرا لما قدموه من تضحيات غالية فى سبيل الحفاظ على الوطن وأراضيه .

وفي سياق آخر واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  متابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء  للتأكد من رفع المناسيب من الأماكن التى شهدت تكدس وتراكم المياه ، وذلك منعا لحدوث اى تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء ، وكذلك التأكد من استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتكثيف كافة الاستعدادات والمعدات الخاصة بالتعامل مع سوء الأحوال الجوية فى مختلف الأحياء

حيث تفقد محافظ بورسعيد سير العمل في عمل شبكة مياة صرف الامطار وكذلك رفع المناسيب وسفلتة الطريق من محيط مناطق الغرفة التجارية ونقابة المحاميين ومدرسة اشتوم الجميل  .

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يستقبل اثنين من أسر الشهداء ويوجه بالاستجابة لمطالبهم
محافظ بورسعيد يستقبل اثنين من أسر الشهداء ويوجه بالاستجابة لمطالبهم
محافظ بورسعيد يستقبل اثنين من أسر الشهداء ويوجه بالاستجابة لمطالبهم
محافظ بورسعيد يستقبل اثنين من أسر الشهداء ويوجه بالاستجابة لمطالبهم
محافظ بورسعيد يستقبل اثنين من أسر الشهداء ويوجه بالاستجابة لمطالبهم
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