رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة: استقبلنا حوالي 1009 من طلاب الثانوية العامة و 763 من الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمود نعمة الله رئيس الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة أن كلية مازلت تستقبل الطلاب الذين يؤدون امتحان القدرات من الدبلومات الفنية، لافتا إلى أن الكلية استقبلت حوالي 450 طالبا من الثانوية العامة.



وأوضح في تصريحات خاصة لموقع " صدي البلد " أن أعداد الطلاب المتقدمين لتأدية امتحان القدرات من الثانوية العامة 1009 طلاب ، ومن الدبلومات الفنية 763 طالبا ، موكدا علي أن الكلية تعمل علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والحفاظ علي التباعد الاجتماعي



وأضاف " نعمه الله " أن الكلية تعمل علي تطوير البنية التحتية وتسعي لتخصيص ارض لبناء سكن جامعي خاص بالطلاب وذلك احدي خطة التطوير بالعام الجديد مشيرا إلى أن الدولة تعمل علي تدعيم الكلية بالمعامل التكنولوجيا والأجهزة.



وأشار " نعمه الله " إلي أن المصاريف التي يدفعها الطلاب تغطي حوالي 18 % فقط من المتطلابات الدراسية والخدمات التي يحتاجها الطلاب وان الدولة تتحمل كافة المصروفات المتبقية لتعين كاهل الطلاب ، موضحا ان الكلية لديها عيادة طبية توفر كل ما يحتاجة الطالب من خدمات صحية



والجدير بالذكر انة قالت الدكتورة تيسير أبو النصر، رئيسة مكتب نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار بجامعة النيل، إن الجامعة تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لمصر، وذلك عن طريق التميز بالتعليم والبحث العلمي، مؤكدة أن الهدف الحقيقي هو استخدام البحث العلمي كاداة لخدمة أهداف انسانية.

وأضافت "تيسير"، خلال احتفالية «شراكة من أجل المجتمع»، بجامعة النيل، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من وجود هدف للطالب للسعي له، ليأتي دور الجامعة في دعمه ومساعدته في التخطي المراحل الصعبة بمشواره الطويل.

وتابعت أن هناك نوعين من البحث أحدهم بحث لمجرد المعرفة والآخر لاستفادة المجتمع به والذي يجرى علي مدار سنوات، مشيرة إلى أن الجامعة لا تكتفي بدعم البحث بطلاب الجامعة الباحثين فقط، بل تستقبل الباحثين من خارجها.

وتأتي الاحتفالية في إطار التعاون المشترك بين جامعة النيل الأهلية ومؤسة فودافون مصر لتنمية المجتع في مجالات الابتكار والابداع التكنولوجي من أجل خدمة المجتمع.