لا تستغني عن تناوله .. مشروب لزيادة الهيموجلوبين بالدم

اذا كنت تشعر بالتعب ولا تتحسن الحالة حتى بعد ممارسة الرياضة وتعاني من تساقط الشعر وانخفاض مستويات الهيموجلوبين وانخفاض المناعة فذلك دليل على عدم احتواء نظامك الغذائي بمضادات الأكسدة الأساسية ، فإنه يبدأ تدريجيًا في الظهور على صحتك.





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شاركت الدكتورة Dixa Bhavsar مؤخرًا منشورًا مثيرًا للاهتمام على Instagram الخاص بها لمواجهة هذه المشكلات والتخفيف منها.



