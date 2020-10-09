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أخبار العالم

اليمن.. تصعيد خطير من مليشيات الحوثي يهدد اتفاق ستوكهولم.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت قناة "العربية الحدث"، مساء أمس الخميس، يسلط الضوء على التصعيد الخطير الذي تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن. 

ووصف التقرير التصعيد بـ"الانتحاري" وأنه يهدد  بنسف اتفاق ستوكهولم، الموقع قبل عامين بين الحوثيين والحكومة الشرعية في اليمن.

في السياق ذاته، اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس، الخميس، أن التصعيد العسكري لا يمثِّل انتهاكًا لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة فحسب، بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة والتي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ديسمبر الماضي، سلسلة اتفاقات تم التوصل إليها بين الجانبين بعد محادثات سلام في السويد، بينها اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وقال جريفيس في بيانه "أعمل مع جميع الأطراف، وأناشدهم لوقف القتال مباشرةً واحترام التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم والتفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، الخميس، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى احترام الالتزام باتفاق ستوكهولم.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن الحكومة اليمنية حرصت وتحرص على الالتزام بما عليها منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس 2020.

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