اعزل نفسك فورا .. علامات جديدة سيتم إدراجها من أعراض كورونا

يوضح الأطباء أن هناك 8 أنواع من الطفح الجلدي يمكن أن تكون من أعراض فيروس كورونا خاصة عند الأطفال زيادة الحالات في الأيام الماضية بوضوح .





حسب ما نشرته صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن عدد من الخبراء قاموا بتجميع 400 صورة ومعلومات حول ثمانية أنواع مختلفة من الطفح الجلدي التي يبدو أنها مرتبطة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة .





أوضح الأطباء أنه يجب إدراج الطفح الجلدي إلى اعراض كورونا في الوقت الحالي بسبب زيادة الحالات التي تعاني من لطفح الجلدي في الفترة الأخيرة ، و إعتبار الطفح الجلدي أحد أعراض الإصابة .





يأتي ذلك بعد زيادة مُبلغ عنها في عدد مصابي كورونا في الفترة الأخيرة، مع وجود تسعة في المائة ممن ثبتت إصابتهم بطفح جلدي على أجسادهم أو أصابع أيديهم أو أصابع قدمهم.





تشير البيانات أيضًا إلى أن الطفح الجلدي أكثر شيوعًا لدى الأطفال ويمكن أن يظهر قبل وأثناء وبعد بقية أعراض الفيروس ، وأحيانًا بفاصل أسابيع.





في 21٪ من الحالات، كان الطفح الجلدي هو العرض الوحيد، أكد الاطباء "العزل الفوري"، الحل الأمثل .





من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية ، قام علماء من KCL بتجميع معرض يضم 400 صورة بعد تلقي الآلاف من الأمثلة على الطفح الجلدي.



