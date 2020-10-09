عيار 24 بـ950 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-10-2020

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.





ووفقا للخبراء،فإنه من المتوقع أن يظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، حيث سيواصل الذهب الارتفاع في ظل جائحة كورون، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.



