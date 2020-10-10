AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد السقا يكشف سر نزوله المقابر: لقب "تربي الوسط الفني" لا يزعجني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:15 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
Advertisements
نبيل العدوي
أكد النجم أحمد السقا، أن لقب "تُربي الفنانين" لا يزعجه. 

وقال السقا خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" الذي تقدمه على قناة دى ام سي: "وفاة الراحل هيثم أحمد زكي أثرت فيّ جدًا، خاصة أن علاقتي به كانت قوية وعلى اتصال دائم ببعض طول الوقت، وكان بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي". 


وأيضًا:
رسميا.. انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى
للمرة الأولى.. عمرو عبد الجليل يكشف عن مرض ابنه وتفاصيل النصب باسمه


وأضاف السقا: "دفنت الراحل هيثم أحمد زكي ووالده وممدوح وافي، أنا نزلت مقابر كثيرة، وأول مرة وأنا في تانية ثانوي، ولم أخف من ذلك، وطوال الوقت أذهب إليها لأقرأ الفاتحة للأموات". 


وظهر أحمد السقا مؤخرًا في حلقة من برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc تحدث فيها عن العديد من الجوانب منها بداياته الفنية والتحاقه بالتمثيل ودور والده في حياته.

وتطرق السقا خلال الحلقة لعلاقته مع زملائه الفنانين وأبرزهم محمد هنيدى إضافة إلى تحدثه عن العديد من الأمور الفنية وأدواره وتطور مشواره الفنى حتى وصوله إلى المكانة التي عليها.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنانة تعترف بحبها لـ حسين فهمى على الهواء

منة شلبي عن السقا: ساموراي.. وهنيدي: لما بقعد معاه همومي بتزيد.. فيديو

يخسر من مني الشاذلي في الرست ويعتذر لزوجته تحت تهديد العنكبوت.. أبرز ما جاء في حلقة السقا

السقا يكشف سر تسميته بالزيبق ويروي كواليس طفولته لأول مرة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية توجه 10 قواعد ذهبية للحفاظ على حياة سعيدة في زمن كورونا

هل يحق لوزير الرياضة إلغاء قرار وقف رئيس الزمالك؟..اللجنة الأولمبية تجيب

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

حوار لم يذاع.. سمير صبرى يروى كواليس لقائه بالأسير الإسرائيلى عساف ياجورى.. فيديو

بيتفسحوا في مصر | موسيماني يرحب بمساعده لتدريب الأهلي في القاهرة

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 10 - 16 أكتوبر 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستارمان.. إيلون ماسك يقترب من المريخ بـ دُمية

بدل من إلقائهم في القمامة.. صناديق طوارئ لترك الأطفال بداخلها| شاهد

قدره 82 مليون جنيه.. أخ يعثر على كنز من الممتلكات الثمينة في منزل أخيه بعد وفاته| صور