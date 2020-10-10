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محافظات

صحة المنيا تنظم دورات تدريبية للأطباء لمكافحة العدوى ورفع الخدمات الطبية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:29 م
صحة المنيا تنظم دورات
صحة المنيا تنظم دورات تدريبية للأطباء
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أيمن رياض
نظمت مديرية الصحة بالمنيا، دورات تدريبية مكثفة لأطباء الاسنان، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمختلف المنشات الصحية

وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الأطباء والتدريب على أساليب مكافحة العدوي للحفاظ على الطاقم الطبي خلال التعامل مع المرضي حاملي الفيروسات.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه بجانب عقد الدورات التدريبية للأطباء يتم تنفيذ الاجتماعات بصفة دورية لرؤساء الأقسام لمتابعة سير العمل لرفع مستوي الخدمة من خلال توفير المستلزمات الخاصة بطب الاسنان داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة لمتابعة تحديث معامل الاسنان على مستوي المحافظة.

وأضاف انه يتم مراعاة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية وتفعيل إجراءات مكافحة العدوى، وذلك بالاشتراك مع ادارة الرعاية الأساسية، بالإضافة انه يتم تكثيف المرور على المنشئات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.
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