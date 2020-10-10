صحة المنيا تنظم دورات تدريبية للأطباء لمكافحة العدوى ورفع الخدمات الطبية

نظمت

مديرية الصحة بالمنيا، دورات تدريبية مكثفة لأطباء الاسنان ، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بمختلف المنشات الصحية





وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الأطباء والتدريب على أساليب مكافحة العدوي للحفاظ على الطاقم الطبي خلال التعامل مع المرضي حاملي الفيروسات.





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من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه بجانب عقد الدورات التدريبية للأطباء يتم تنفيذ الاجتماعات بصفة دورية لرؤساء الأقسام لمتابعة سير العمل لرفع مستوي الخدمة من خلال توفير المستلزمات الخاصة بطب الاسنان داخل المستشفيات والوحدات الصحية ، بالإضافة لمتابعة تحديث معامل الاسنان على مستوي المحافظة.



