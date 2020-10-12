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فن

سوسن بدر تتصدر تريند تويتر.. لهذا السبب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة سوسن بدر، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول صور لها بالزي الفرعوني.

وكان فتحي عبد الوهاب، قد نشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وظهر فتحي عبد الوهاب في الصورة باللون الأبيض والأسود وبمظهر فرعوني، حيث يرتدي ملابس ملوك الفراعنة.

ومازح فتحي عبد الوهاب الفنانة الكبيرة سوسن بدر من خلال الصورة، وعلق على الصورة قائلا: "تحياتي لمدام سوسن بدر".

كان فتحي عبد الوهاب، بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي.
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