سوسن بدر تتصدر تريند تويتر.. لهذا السبب

وكان فتحي عبد الوهاب، قد نشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وظهر فتحي عبد الوهاب في الصورة باللون الأبيض والأسود وبمظهر فرعوني، حيث يرتدي ملابس ملوك الفراعنة.





ومازح فتحي عبد الوهاب الفنانة الكبيرة سوسن بدر من خلال الصورة، وعلق على الصورة قائلا: "تحياتي لمدام سوسن بدر".