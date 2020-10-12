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محافظات

هي تستطيع .. نائب محافظ مطروح تناقش مقترحات لتنشيط دور المرأة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:56 م
الدكتورة دينا عثمان
الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح
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ايمن محمود
أكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح على الاهتمام الذى توليه الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .


جاء ذلك خلال اجتماع  نائب محافظ مطروح  الموسع مع عدد من القيادات والنماذج النسائية الفاعلة   بمختلف القطاعات والجهات  المختلفة بمحافظة مطروح وذلك ضمن تفعيل  مبادرة(  هي تستطيع ) لدعم قدرات المرأة بالمحافظة وتفعيل  دورها في المشاركة في جهود التنمية باعتبارها نصف المجتمع وشريك اساسي في جهود التنمية .

وتم خلال اللقاء  مناقشة كافة الرؤى والمقترحات لدعم دورالمرأة  بالمحافظة والوقوف على كافة مشاكل  وقضايا المرأة المطروحية  التى تعوق تمكينها والعمل على حلها  لتفعيل دورها في كافة مجالات التنمية  . 

وأشارت نائب محافظ مطروح  إلى الدعم الدائم والمستمر من اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح بكافة برامج المرأة  بالمحافظة ودعمها اقتصاديا واجتماعيا مع ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها طبقا لمعايير الكفاءة وليس النوع .

وعرضت الدكتورة سليمة عبد الرحيم خلال اللقاء لعدد من المشكلات التى تواجه المرأة المطروحية كالزواج المبكر وسواقط القيد وتوثيق الزواج وغيرها .

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهات والتعاون فيما بينهما كلا فى مكانه لتوعية المرأة بحقوقها  وأهمية دورها فى المشاركة.
     
واشادت نائب المحافظ خلال  اللقاء بوعى المرأة المطروحية بمختلف فئاتها ودورها الفعال  الذى يتجسد فى وجود عدد من النماذج النسائية المشرفة التى لها بصمات واضحة بالمجتمع المطروحى .

حضر اللقاء  الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمحافظة  والدكتورة ريهام  من البرنامج  التدريبى الرئاسى وعدد من القيادات النسائية بالمحافظة .
هي تستطيع .. نائب محافظ مطروح تناقش مقترحات لتنشيط دور المرأة
هي تستطيع .. نائب محافظ مطروح تناقش مقترحات لتنشيط دور المرأة
هي تستطيع .. نائب محافظ مطروح تناقش مقترحات لتنشيط دور المرأة
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