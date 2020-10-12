3 وصفات غير معروفة لـ شوربة الخضار

تعد شوربة الخضار من أكثر الأطعمة الصحية التى ينصح الأطباء بها؛ لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة الخضار بـ 3 وصفات مختلفة ومتنوعة لمجموعة من خبراء الطهى فى مصر.

إقرأ أيضا طريقة عمل فتة كباب الحلة للشيف شربيني

طريقة شوربة شعرية بالدجاج والخضار

الشيف شربيني

مقادير شوربة شعرية بالدجاج والخضار

شعرية

طماطم

مرقة

دجاج

بصل جزر

ملح فلفل

زبدة

قرفة

كركم

كارى

طريقة عمل شوربة شعرية بالدجاج والخضار

* ابدائي بتحمير الشعرية فى الزبدة حتى يصبح لونها ذهبي

أضيفي البصل و الجزر و الملح وفلفل و التوابل في طاسة على النار وشوحيهم مع الدجاج





* أضيفى المرقة واستمرى فى التقليب ثم الشعرية و اتركيها حتى تغلى و تنضج تماما ثم تقدم ساخنة .

طريقة شوربة لسان عصفور بالخضار

نجلاء الشرشابي

مقادير شوربة لسان عصفور بالخضار

كوب مكعبات بطاطس

كوب مكعبات جزر

كوب مكعبات بسلة

ربع لسان عصفور

2 ملعقة زيت

4 كوب شوربة

ملح فلفل

طريقة عمل شوربة لسان عصفور بالخضار

* يحمر لسان العصفور فى ملعقة زبدة على زيت و يشوح الخضار فى ملعقة زبدة على زيت .





* و يتبل و يخلط الجميع مع 4 كوب شوربة و يترك على النار حتى النضج

طريقة شوربة مكرونة بالخضار

نجلاء الشرشابى

مقادير شوربة مكرونة بالخضار

مكرونة

بصل

جزر

بسلة

بطاطس

مكعب مرقة دجاج

زيت

ملح فلفل أسود

طماطم مكعبات

بقدونس

طريقة عمل شوربة مكرونة بالخضار

* حمري المكرونة في الزيت على النار مع البصل والخضار ثم ضيفي الماء والمرقة والزيت والملح والفلفل الأسود





* اتركى الشوربة على النار حتى تمام النضج وتزين بالبقدونس الطازج.



