مكنتش عايز أموته.. المتهم بقتل بائع خردة في قليوب: سلفته 1500 جنيه ومكنش عايز يردهم

"أنا مكنتش عايز أموته، هو اللي اضطرني لكده بعد مشاجرته معايا".. بهذه الكلمات استهل المتهم بقتل بائع خردة في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، أقواله أثناء التحقيقات التى أُجريت معه.









وقال المتهم، إن المجني عليه طلب منه مبلغًا ماليًا قدره 1500 جنيه لشراء الخردة وبيعها على أن يرد المبلغ فى أسرع وقت؛ فور بيع التجارة.





وأضاف المتهم "عدت أيام طويلة ولم يرد المجنى عليه المبلغ، ولم يلتزم بالموعد المتفق عليه"، متابعا "سلفته الفلوس وضحك عليا وقعد يماطل فيا واختفى بعدها".





وأوضح المتهم فى أقواله، أنه ظل يبحث عن المجني عليه في كل مكان لكنه لم يعثر عليه نهائيا حتى علم أنه هرب إلى منطقة قليوب فتعقبه هناك وكان يستقل توك توك ثم توقف بجوار المجني عليه وتعدى عليه بعد تشاجرهما فى الشارع.





من ناحية أخرى، أمرت نيابة قليوب بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بضبط وإحضار متهم آخر في الواقعة وإرسال الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة للمعمل الجنائي، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من رئيس مباحث المديرية العميد خالد المحمدي، بمقتل أحد المواطنين في مشاجرة بدائرة مركز قليوب.





وعلى الفور انتقل فريق من الأجهزة الأمنية بقيادة مدير المباحث اللواء حاتم الحداد إلى محل الواقعة.





وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأنه أثناء سير المجني عليه بالطريق توقفت مركبة "توك توك" بجواره وترجل منها شخص مجهول وحدثت مشادة كلامية بينهما قام على أثرها ذلك الشخص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وهرب صحبة قائد مركبة "التوك توك".





وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض مطواة فأحدث إصابته التى أودت بحياته وفر هاربا من مكان الحادث.





وتم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة أسفل مسكن المتهم الثاني وضبط السلاح المستخدم وتواصل الأجهزة الأمنية جهود البحث لضبط المتهم الهارب.



