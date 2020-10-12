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رياضة

ماذا يحدث في الزمالك؟ .. مرتضى منصور يطالب بإخلاء مقر النادي فورا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:34 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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قسم الرياضة
طالبت الإذاعة الداخلية بنادي الزمالك منذ قليل، الأعضاء المتواجدين بمقر النادي بالرحيل، في قرار مفاجئ.

وطلبت الإذاعة الداخلية في نادي الزمالك من الأعضاء المتواجدين في النادي الرحيل بحلول العاشرة مساءً، وهو الأمر الذي فاجأ الأعضاء.

وعلم صدى البلد أنه من المعتاد لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك التجمع احتجاجا على قرار اللجنة الأولمبية ضد قرار رئيس النادي مرتضى منصور ، إلا أنه لم يحدث اليوم هذه التجمعات فقرر رئيس الزمالك غلق النادي فى الساعة العاشرة مساءً وتسريح الأعضاء خارجه بناء على تعليمات الأمن بغلق الأندية  فى التوقيت المذكور .

ومن المعروف أن أبواب نادي الزمالك تُغلق بحلول الثانية عشرة منتصف الليل، وهو الأمر الذي أثار الدهشة لدى أعضاء النادي.
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