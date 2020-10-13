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حوادث

ضبط 8 منشآت تدار بدون ترخيص في القناطر الخيرية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت شرطة المسطحات في القليوبية بالتنسيق مع الطب البيطري حملة لضبط المنشآت البيطرية، والتي تدار بدون ترخيص في القناطر الخيرية وقليوب أسفرت عن ضبط 8 منشآت تدار بدون ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد القيام بحملة استهدفت المنشآت البيطرية من عيادات وشركات اعلاف وادوية بيطرية، والتي تدار بدون ترخيص في قليوب والقناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 شركات لتجارة الأعلاف والأدوية البيطرية تمارس نشاطها فعليا وتقوم بالتوزيع على المحلات بدون أي ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما تم ضبط 3 عيادات بيطرية تدار بدون طبيب بيطري بالمخالفة لقرار إدارة منشاة طبية وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية أخرى تمكنت مباحث التموين في القليوبية من ضبط كميات من الرنجة ومفروم لحوم منتهية الصلاحية تمهيدا لطرحها بالأسواق وتوزيعها على جمهور المستهلكين داخل ثلاجة بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط (2٫64 طن "رنجة– مفروم لحوم") غير صالحة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة  بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بقليوب.

وكانت مباحث التموين التنسيق مع شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية، قد تمكنت من ضبط 18,31 طن منتج نهائي "جبن مطبوخ، مخللات"، بدون مستندات مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، ومستلزمات وأدوات إنتاج 3,5 طن ملح خشن بدون مستندات مجهولة المصدر، و24,400 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مختلفة، و9 ماكينات تصنيع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
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