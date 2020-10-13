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حوادث

بحوزتهم هيروين وإستروكس وحشيش.. ضبط 7 تجار مخدرات فى حملة بالقليوبية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على مدن ومراكز المحافظة أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات المختلفة، بلغت أوزانها كيلو ونصف استروكس وحشيش وهيروين وألقى القبض على 7 تجار مخدرات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت مراكز وأقسام المديرية قادها العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية لضبط الخارجين على القانون وتاجرى المخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس تزن 1,320 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين تزن 55 جراما وكمية من مخدر الحشيش وزنت 15 جراما.

وكان مسئولو شركة الكهرباء فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قد رفضوا تنفيذ طلب مسئول البيئة والصحة لأخذ عينة من الصرف الخاص بالشركة، والذى يتم صرفه على نهر النيل، وعلى الفور قامت إدارة شرطة المسطحات بعمل حملة مكبرة، وتم تحرير محضر للشركة حمل رقم 7 أحوال وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

البداية، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد قيام إدارة شرطة المسطحات بتحرير محضر لشركة كهرباء شبرا الخيمة، وتبين أنه بالمرور على الشركه لسحب العينة الدورية من السيب النهائى بالشركة والتى تقوم بإلقاء صرفها الصناعى على النيل، قام المسئولون بالشركة بمنع مسئولى الصحة البيئية ومراقب صحة البيئة بالوحدة الصحية من أخذ العينة فتم تحرير محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى، تمكنت شرطة المسطحات من ضبط 29 سيارة غير مطابقة بيئيا خلال حملة لفحص عوادم السيارات.
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