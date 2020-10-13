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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: جئت مستمعا .. وهدفي التواصل ومناقشة كافة الآراء والشفافية في اتخاذ القرارات

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:22 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، أن إدارة الجامعة حريصة على عقد لقاءات متواصلة مع أعضاء كافة الكليات لتسهيل حلقة التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بتلك الكليات، مؤكدًا أن هناك شفافية في اتخاذ القرارات تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة، موجهًا حديثه للحاضرين قائلًا "جئت مستمعا لكم وهدفي التواصل ومناقشة كافة الآراء".


جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس ووكلاء كليات الحقوق والإعلام، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام، وأمين عام الجامعة، والأمين المساعد.


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وأوضح الدكتور منصور أن ملف الصحة من أهم أولوياته وأن الجامعة لديها خطة متكاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وذلك بالتعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة بالمحافظة مثل مستشفى الزهراء وجار التعاقد مع مستشفى السلام، بالإضافة إلى مستشفيات الفرنساوى، ودار الفؤاد، والسعودى الألمانى بالقاهرة، وأن الجامعة بصدد تفعيل الحجز الاليكتروني للعاملين بالمركز الطبى التخصصى حرصًا على توفير الوقت ومنعا للتزاحم.


كما وجه بالانتهاء من توفير كافة احتياجات التعليم الهجين استعدادا للعام الدراسي الجديد، كما استمع وناقش كافة المقترحات، وأعلن ما تم إنجازه في النادي الاجتماعي وصندوق الزمالة. ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة تخصيص مكان للسيارات بعيدًا عن مدخل الكليات حرصًا على تسهيل دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلاب.


وطالب رئيس جامعة بنى سويف عمداء الكليات بضرورة الاستفادة من أسطح الكليات وتجهيزها لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.
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