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أخبار العالم

لافروف عن أزمة نافالني: يجب الحفاظ على المصالح الاقتصادية بين روسيا وأوروبا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم /الأربعاء/ ضرورة الحفاظ على المصالح الاقتصادية لروسيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على أن كرامة بلاده لا تسمح لها التذلل أو الركض خلف الاتحاد الأوروبي .

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن لافروف قوله"يجب المحافظة على المصالح الاقتصادية، ويجب على الشركات الاقتصادية أن تقرر بنفسها، ما هو مفيد لها وما هو غير مربح، لكن الركض والتذلل لا تسمح به كرامتنا " .

وكان لافروف قد صرح أمس / الثلاثاء / أنه لا يستبعد أن روسيا قد تتوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي ، وذلك خلال تعليقه على وضع المعارض أليكسي نافالني.
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