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تعليم

وكيل تعليم الغربية: حل مشكلة أزمة تطوير مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات قبل الدراسة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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أحمد على

أعطي  ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  توجيهاته  بتكليف عبد الحميد البرادعي، مدير إدارة التخطيط بالمديرية،  للتوجه فورا لمدرسة كفر الزيات الثانوية بنات، لحل المشكلة التي بسببها تقرر نقل المدرسة إلى مدرسة هاني لاشين الثانوية بنين .

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور  طارق شوقي وزير التربية التعليم والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية  .

من جانبه، قام البرادعي بتشكيل لجنة من أعضاء إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية والإدارة التعليمية بكفر الزيات، ومدير التعليم الثانوي بالإدارة، لوضع حل سريع وعملي إزاء المشكلة المثارة بالمدرسة، نتيجة قرار إزالة دورات المياه بالمدرسة المذكورة وما يترتب عليه من نقل الطالبات إلى المدرسة الأخرى.

وقررت اللجنة تنفيذ رغبة أولياء الأمور، وإرجاء إزالة دورات المياه بالمدرسة لتتم الإزالة مع إنشاء المبنى الجديد، وبقاء الطالبات بمدرستهن، على أن تقوم إدارة المدرسة بتقسيم اليوم الدراسي إلى فسحتين لاستيعاب الحمامات عدد الطالبات .

وأشارت إلي وإرجاء الإزالة وإنشاء المبنى الجديد لفترة الأجازة الصيفية لحين الانتهاء من العام الدراسي، وبما يضمن استقرار الطالبات بمدرستهن.

وكان محافظ الغربية قدم الدعم والرعاية لتطوير التعليم الفني ، مشيرًا إلى أن الغربية دائما ولادة بأبنائها المتميزين في كافة المجالات.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير بوابة مدينة المحلة والمسندة لإحدى الشركات الوطنية، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.

وانتقل المحافظ ومرافقيه لتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود والمسند الهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة إجمالية بلغت سبعة ونصف مليون .

وكيل تعليم الغربية: حل مشكلة أزمة تطوير مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات قبل الدراسة
وكيل تعليم الغربية: حل مشكلة أزمة تطوير مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات قبل الدراسة
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