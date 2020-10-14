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اقتصاد

الذهب يعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-10-2020

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفعت أسعار الذهب  في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 4 جنيهات، عقب تراجع بالامس بقيمة تتراوح مابين 9 إلى 11 ج جنيهات.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 830 جنيها للجرام مقارنة 826 جنيه بمستهل التعاملات مرتفعا 4 جنيهات .

وسجل عيار 24 اليوم نحو 948 جنيه مقارنة 944 جنيه بارتفاع 4 جنيهات.

وسجل الجرام من عيار 22 نحو 868 جنيها.

وعيار 18 سجل اليوم 711 جنيها مقارنة 708 جنيهات مرتفع 3 جنيهات .

وسجل السعر العالمى للذهب 1898 دولار للاوقية  .

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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