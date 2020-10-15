سعر الذهب اليوم الخميس

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، 15 أكتوبر 2020.





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 827 جنيها للجرام مقارنة بـ 830 جنيها بمستهل التعاملات .









وسجل عيار 24 اليوم نحو 945 جنيها مقارنة بـ 948 جنيها.













وسجل الجرام من عيار 22 نحو 865 جنيها.









وعيار 18 سجل اليوم 708 جنيهات.









وسجل السعر العالمى للذهب 1900 دولار للاوقية .







