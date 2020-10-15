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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد  أسعار الذهب  في مصر، اليوم الخميس، 15 أكتوبر 2020.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 827 جنيها للجرام مقارنة بـ 830 جنيها بمستهل التعاملات .


وسجل عيار 24 اليوم نحو 945 جنيها مقارنة بـ 948 جنيها.



وسجل الجرام من عيار 22 نحو 865 جنيها.


وعيار 18 سجل اليوم 708 جنيهات.


وسجل السعر العالمى للذهب 1900 دولار للاوقية  .


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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