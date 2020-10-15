أحمد عبد العزيز: محمود ياسين كان نجم الشاشة لـ 25 عاما ..فيديو

نعى الفنان أحمد عبدالعزيز، الفنان محمود ياسين ، قائلًا "محمود ياسين رحل بجسده، ولكن أعماله وأدواره مازالت باقية ومتواجدة معنا".





وأضاف أحمد عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن إنجازات الراحل محمود ياسين كثيرة جدًا، فهو مثال للفنان الكبير، والنجم الراقي الذي يقدم فنا راقيا دون أي إسفاف.





وأكد أحمد عبدالعزيز، "قدم الراحل أعمالًا عظيمة على المسرح، والجميع يشهد له بمدى حبه للوطن ووطنيته"، مشيرا إلى أن أفلامه تعكس مدى رقيه داخل الوسط الفني.





وتابع أحمد عبدالعزيز، "محمود ياسين استطاع أن يظل نجم الشاشة لمدة 25 عاما"، منوها بأن "مسلسل سوق العصر من أهم الأعمال التي جمعتني بالراحل".