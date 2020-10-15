انهيار أسعار الذهب تزامنًا مع ارتفاع الدولار | تفاصيل

انخفض الذهب اليوم الخميس، وقبع دون 1900 دولار، وهو مستوى مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.





وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1897.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 1.2 %.





وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1901.50 دولار للأوقية.





وقال مدير أبحاث المعادن النفيسة لدى رفينيتيف ميتال ريسيرش، كاميرون ألكسندر: "سوق الذهب ما زالت لا تبارح مكانها انتظارا للمزيد من الوضوح بشأن حزمة التحفيز التي قد تكون مطلوبة في الولايات المتحدة.. الذهب سيرتفع فور أن تصبح تفاصيل حزمة التحفيز المحتملة متاحة، لكن ربما لا يحدث هذا لفترة".





وقال منوتشين إن موقفه بعيد جدا عن موقف المشرعين الديمقراطيين في ما يتعلق بحزمة مساعدات اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، وإن التوصل لاتفاق سيكون أمرا صعبا قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل، ما حث المستثمرين على اللجوء إلى الأمان في الدولار.





وقال ألكسندر إن الدولار ما زال يعتبر ملاذا آمنا، ويبقي أسعار الذهب منخفضة، ويتسبب في أنها ما زالت تختبر مستوى 1900 دولار.





وارتفع الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 25 % منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 % إلى 24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 % إلى 859.51 دولار، وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 2353.52 دولار.