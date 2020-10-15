الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة: "وثيقة الأخوة" جسر للتغلب على خلافات الماضي

أشاد الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات (UNOAC) السيد ميغيل أنجيل موراتينوس،"بوثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان في أوائل فبراير من العام 2019 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قائلا: "لقد ألهمتني هذه الوثيقة التي تعظم الإخاء والتفاهم المتبادل كجسر إنساني للتغلب على جميع خلافات الماضي."





وأضاف أن الوثيقة التاريخية التي تم تطويرها من قبل معالي الأمين العام للأمم المتحدة تعد خطة عمل عالمية لحماية دُوْر العبادة، ومنح تفويضها إلى منتدى تحالف الحضارات.





جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين، الذي ينظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار، بين أتباع الأديان والثقافات، وتحالف الشركاء الدوليين، وذلك بمشاركة 500 من القادة الدينيين وصناع السياسات من 45 دولة حول العالم.