سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة وسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 828 جنيهًا للجرام.





أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 709.75 جنيه.

عيار 21 سجل 828 جنيهًا.





عيار 24 سجل 946.25 جنيهًا.

الجنيه الذهب 6624 جنيهًا.

أوقية الذهب 1898 دولارًا.



