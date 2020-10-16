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رياضة

إنبي يكشف مصير محمد شريف وأحمد علي مع الفريق الموسم المقبل

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:18 ص
محمد شريف
محمد شريف
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محمد رشاد
أبدى عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بنادي إنبي، سعادته بعد فوز فريقه على المقاولون العرب اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وفاز إنبي على المقاولون العرب بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عبد الناصر محمد خلال مداخلة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نحن سعداء بالفوز بالثلاثة نقاط من نادي كبير مثل المقاولون العرب، والوصول للنقطة 48 لها فرحة كبيرة جدًا".

تابع: "نأمل أن نلعب المباراة المتبقية لنا أمام نادي طنطا يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري، لأنه لا يوجد مبرر أن ننتظر لمدة 15 يومًا حتى نلعب هذا اللقاء".

وعن موقف اللاعب محمد شريف مع الفريق، قال: "الذي يملك عقد محمد شريف هو النادي الأهلي، ونأمل أن يستمر معنا، فهو عندما يتواجد لدينا سيشارك في المباريات ومستواه سيتطور وهذا أفضل للأهلي، ولكن في النهاية القرار يعود للقلعة الحمراء".

أكمل: "أحمد علي الذي يملك عقده نادي بيراميدز ونتمنى استمراره معنا، محمود جاد متبقي في عقده موسمين ومن الصعب أن نفرط فيه، لأن لا يوجد لدينا حراس مرمى".

اختتم: "حلمي طولان المدير الفني مستمر معنا في الموسم المقبل ولن نفرط فيه".
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