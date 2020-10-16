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فن

شاهد..هنا الزاهد تنشر صورة برفقة عائلتها

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:19 ص
هنا الزاهد و عائلتها
هنا الزاهد و عائلتها
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة أثناء حضورها إحدي المناسبات.

وظهرت هنا الزاهد  برفقة زوجها  احمد فهمي و شقيقة كريم فهمي و زوجتة و علقت قائلة : عائلتي .

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و حازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي : حلوين اوي ، قمرات ، تجننوا

بدأت الفنانة هنا الزاهد تصوير أول مشاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تأليف عدد من الكتاب الشباب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور فكرة المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

 ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.


وكان آخر أعمال هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.
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