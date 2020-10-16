جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية: منتجات معرض تراثنا لا تقل عن العالمية.. فيديو

قال محمد صلاح ، مدير جهاز تنمية المشروعات بالاسكندرية ، إن معرض "تراثنا " يشهد الدورة الثالثة له هذا العام ، موضحا أنه في كل عام يشهد المعرض منتجات أكثر تنوعا وشمولا.





وأضاف محمد صلاح ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الدورة الحالية لها أسم كبير ومعروف بالتميز والجودة الاصلية ، موضحا أن المعرض يشمل منتجات يدوية ويسهم في تسويقها والحفاظ على جودة المنتجات .





وأوضح مدير جهاز تنميو المشروعات بالاسكندرية أن منتجات معرض "تراثنا " لاتقل عن أي منتج في العالم ، سواء من حيث الخامة أو الجودة ، مؤكدا أن المنتج اليدوي أفضل من المصنوع بالالات .





ويستضيف معرض تراثنا لهذا العام دولة السودان الشقيقة ويشارك فيه حوالي 600 عارض من مختلف المحافظات تضم معروضاتهم أرقى المنتجات اليدوية والتراثية التي تتمتع بالجودة والتميز وتعبر عن عمق وتفرد الحضارة المصرية.





ويعرض المشاركون بالمعرض المشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجارة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.





في البداية تقول الفنانة التشكيلية ايمان قطب احد العارضات بمعرض تراثنا لعدسة صدي البلد بدأت منذ عام ٢٠١٥ في إنشاء مشروعي الخاص ومازالت احاول في تطوير مصنوعاتي اليدوية بطريقة جديدة مستغلة موهبتهي في دمج التراث بالعصر.



