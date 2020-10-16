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رياضة

منتخب شباب مصر يواجه الديوانية العراقي وديا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:32 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، إقامة مباراة ودية أمام فريق الديوانية العراقي احد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز العراقي المًوسم الحالي يوم الأحد المقبل في تمام الرابعة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في بداية الأسبوع الرابع من المعسكر المفتوحً الذي بدا منتصف نوفمبر الماضي.  
 
ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين  في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

من جهة اخري يجري حسام اشرف لاعب الزمالك ومهاجم المنتخب جلسات علاج طبيعي لمدة ثلاث ايام لشعوره بآلام في العضلة الضامة ومن المنتظر ان يعود الي المشاركة مع الفريق عقب مباراة الديوانية العراقي استعدادا للسفر الي تونس في الثالث من نوفمبر المقبل.
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