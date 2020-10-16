AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:03 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام  تعاملات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. 

اقرأ أيضًا:

سعر اليورو 18.29 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى 20.18 جنيه للشراء، و 20.52 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى 17.09 جنيه للشراء، و 17.25 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.75 جنيها للشراء، و1.78 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية :

سجل 100 ين يابانى سعر 14.85 جنيه للشراء و 14.98 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.32 جنيه للشراء و2.34 جنيه للبيع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم

الدولار يسجل 15.83 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار بـ 15.93 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 30-8-2020

الدولار يسجل 15.88 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

تباين أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع.. الإسترليني يفقد 50 قرشا

الدولار بــ15.81 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية بنهاية الأسبوع

ترشيحاتنا

رانيا يوسف: لو أعجبت بشاب بقول لبابا وكان بيقولي وماله حِبي.. فيديو

شركة سويسرية تمنح إنترنت مجاني لمدة 18 عامًا.. بشرط غريب

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. ننشر قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أخبار الرياضة| مصر تستضيف نهائي إفريقيا .. إصابة ساسي بـ كورونا .. بيراميدز يقترب من ضم نجم تونس

نقل فرجاني ساسي إلى المستشفى بعد اشتباه في إصابته بـ كورونا.. فيديو

بالسم وتمثيل بالجثث| لعنة العرش ونهاية مأساوية لـ ملوك ورؤساء العراق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات