نصائح مهمة من التعليم لـ المعلمين وأولياء الأمور قبل ساعات من بدء الدراسة | تفاصيل

- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021

- تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021

- تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا مصورا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد ، لإعلان تفاصيل مهمة عن الدراسة هذا العام .





وأكدت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الفيديو ان العام الدراسي الجديد 2020/2021 مختلف عن الاعوام الدراسية السابقة ، لافتةً إلى أنه لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس اصبحت ايام الحضور في المدارس أقل ، وسيتاح للطالب المذاكرة من المنزل في باقي أيام الاسبوع .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن القناة التعليمية "مدرستنا" ستكون الوسيلة الاساسية للتعلم خلال العام الدراسي الجديد ، بحيث يشاهد الطالب من خلالها شرح الدرس في المنزل ، ثم يكتب أسئلته وملاحظاته



