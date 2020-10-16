نصائح مهمة من التعليم لـ المعلمين وأولياء الأمور قبل ساعات من بدء الدراسة | تفاصيل

قدم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، عددا من النصائح لـ معلمي مصر قبل ساعات قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه غدا السبت 17 أكتوبر 2020 .
وقال نائب وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .. عزيزي المعلم :
- احرص علي تطبيق الاجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة داخل المدرسة و تذكير طلابك بها دائما و ذلك للحفاظ علي صحتك وصحة زملائك و طلابك
- احرص علي توجيه طلابك للاستفادة من مصادر التعلم المتعددة التي وفرتها الوزاره لهم
كما وجه نائب وزير التربية والتعليم نصائح لأولياء الامور قبل بدء الدراسة ، حيث قال .. عزيزي ولي الامر :
- احرص علي متابعة ابنك للحلقات التليفزيونية الخاصة بدروسه
- احرص علي الحفاظ علي صحة ابنائكم بالالتزام بالاحتياطات الاحترازية واستخدام الوسائل الوقائية
واختتم نائب وزير التربية والتعليم رسالته ، داعيا للمعلمين والطلاب حيث قال : حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وكل عام وانتم بخير.
جدير بالذكر انه تستعد مدارس جمهورية مصر العربية لـ بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، حيث من المقرر أن يتم استقبال الطلاب في المدارس ابتداء من غد السبت 17 أكتوبر 2020.
تتمثل تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد فيما يلي :
- تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)
- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021
- تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
- تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا مصورا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد ، لإعلان تفاصيل مهمة عن الدراسة هذا العام .
وأكدت وزارة التربية والتعليم خلال هذا الفيديو ان العام الدراسي الجديد 2020/2021 مختلف عن الاعوام الدراسية السابقة ، لافتةً إلى أنه لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب في المدارس اصبحت ايام الحضور في المدارس أقل ، وسيتاح للطالب المذاكرة من المنزل في باقي أيام الاسبوع .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن القناة التعليمية "مدرستنا" ستكون الوسيلة الاساسية للتعلم خلال العام الدراسي الجديد ، بحيث يشاهد الطالب من خلالها شرح الدرس في المنزل ، ثم يكتب أسئلته وملاحظاته
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد أن يشاهد الطالب الدرس في المنزل ، ستكون ايام الحضور في المدرسة هدفها مناقشة ما شاهده الطالب في القناة التعليمية ، بالاضافة إلى حصص الانشطة والتطبيقات العملية و التدريس المواد التي لا تضاف للمجموع