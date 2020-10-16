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منوعات

للمرة الثالثة خلال 56 عاما.. اصطياد سمكة قرش نادرة برأسين في الهند.. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تسببت سمكة قرش حديثة الولادة برأسين في صدمة لصياد هندي عندما وجدها من بين ما اصطاده.

 ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، كان "نيتين باتيل" يصطاد في المياه، قبالة مقاطعة ماهاراشترا، غرب الهند، عندما جرَّ السمكة الغريبة، التي لا تزال على قيد الحياة، بعد اصطيادها من أعماق البحر.

والتقط "باتيل" من قرية "ساتباتي" في منطقة "بالجار"، وهو غير مدرك لمدى ندرة هذا المخلوق، بعض الصور له، ثم ألقى بها مرة أخرى في البحر.

وأضاف: "نحن لا نأكل مثل هذه الأسماك الصغيرة ، وخاصة أسماك القرش ، لذلك اعتقدت أنها غريبة ، لكنني قررت رميها على أي حال"، لكنه سرعان ما علم كيف كان الصيد غير عادي.

وقال الدكتور KV Akhilesh ، من المجلس الهندي للبحوث الزراعية - المعهد المركزي لبحوث المصايد البحرية، أن هذا المخلوق البحري نادر في الهند"، حيث تم الإبلاغ عن سمكة قرش مماثلة ذات رأسين من ولاية جوجارات في عام 1964 ، وآخر في عام 1991 من ولاية كارناتاكا.
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