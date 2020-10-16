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فن

تفاصيل مسرحية كواليسنا قبل عرضها.. اليوم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:22 م
مسرحية كواليسنا
مسرحية كواليسنا
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محمد نحلة
وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "كواليسنا".

تدور أحداث مسرحية "كواليسنا"، في إطار كوميدي حول تقليد محتوي عدد من المُسلسلات الدرامية والإعلانات بصورة ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح.

كما يشارك بالعرض سارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وتُعرض مسرحية "كواليسنا" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 16  أكتوبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.
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