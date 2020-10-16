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توك شو

مستباحة.. رانيا يوسف تكشف ما تتعرض له أي فنانة تقدم دورا جريئا.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:16 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أسامة علي
قالت الفنانة رانيا يوسف إنها تحب الشخصية الجريئة التى قدمتها خلال فيلم واحد "صحيح".

ونفت رانيا يوسف خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد"، أنها ندمت على تقديم الشخصية بفيلم واحد صحيح،معقبة:" كنت هرفض الدور لو كنت متزوجة احتراما لزوجي"

وأكدت يوسف، أن الفنانة التى تقدم دور جرئ خلال أى عمل فنى تصبح مستباحة بالنسبة للبعض،وتتعرض الفنانة للاستغلال.
 
كانت احدث مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎  لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.
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