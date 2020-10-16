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توك شو

رانيا يوسف: الستات أجدع من الرجالة في الصداقة .. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:26 م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
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أسامة علي
قالت الفنانة رانيا يوسف أنها تفضل صداقة "الستات" عن "الرجال"مضيفة :" الستات ارجل واجدع من الرجالة فى المواقف".

وأوضحت  رانيا يوسف خلال برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد"، أنها الفنانات خلال الوسط الفنى أصدقائها، ولكن ليس هناك فنانة مقربة منها.

وعبرت يوسف عن أمنيتها فى دعم الدولة فى مجال التعليم والصحة.
 
كانت أحدث مشاركات رانيا يوسف الفنية في مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الأول الذي يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎  لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

وشارك في بطولة المسلسل مع رانيا يوسف، كل من أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.
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