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فقدان السمع والهلوسة أخطرها.. أعراض جديدة للإصابة بـ كورونا| فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إسراء صبري
قال الإعلامي " أحمد فايق" إن 40% من حالات الوفاة بفيروس كورونا تم إصابتهم بحالات تجلط نتيجة الإصابة بكورونا، 

وأوضح "فايق" خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه من ضمن أعراض الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فقدان السمع، بالإضافة إلى الهلوسة والتجلطات.

وأكمل: الفيروس يحدث تغيرات جلدية عند الإصابة أيضا، بالإضافة إلى وجود تهيج بالأعين وعدوى بكتيرية داخل الأعين.

وتابع: هناك دراسات عالمية تشير إلى ان الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون أقوي وأضعاف الموجة الأولى للفيروس في قدرتها على الانتشار، كما أن ذروة الموجة الثانية ستكون أيضا في عام 2020.
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