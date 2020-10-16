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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بالقليوبية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:11 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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إبراهيم الهوارى
تعطلت حركة المرور على طريق "بنها - المنصورة" أمام قرية المنشاة الكبرى التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ؛ بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة مثلهما، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها لاتخاذ اللازم.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل بطريق بنها المنصورة أمام قرية المنشاة الكبرى بكفر شكر ما أدى إلى تعطل حركة الطريق، وتكدس مروري بطول 3 كيلومتر.

وعلى الفور اننقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم مع سيارة ملاكي "أ. ن. ح 4883 وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة اثنين.

وتم نقلهم إلى مستشفى بنها، لاتخاذ اللازم، وجار رفع أثار الحادث والسيارات إلى جانب الطريق، لتسيير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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