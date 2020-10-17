سلطة الجرجير بالمشروم.. بطريقة سهلة

من أشهى السلطات الصحية والغنية بالكثير من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، فهى تعتبر من الغذاء الصحى، ويمكنك تناولها مع أطباق مثل باستا أو صينية دجاج بالفرن.





مكونات سلطة الجرجير بالفطر..

ملح

رزمة من الجرجير

3 حبوب من الفطر

2 ملاعق طعام من عصير الليمون الحامض

ملعقة شاي من زيت الزيتون

3 ملاعق طعام من جبنة البارميزان





طريقة تحضير سلطة الجرجير بالفطر..

فى البداية نقوم بتقطيع الفطر ، ثم نضع الجرجير بطبق التقديم

ونضيف الفطر على الجرجير .

وبوعاء صغير نضع عصير الليمون مع الزيت والملح

ونخلطهم معا ، ثم نضيف الخليط فوق الطبق