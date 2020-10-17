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حوادث

بعد انتهاء المدة.. طعن جديد بمجلس الدولة لشطب اسم مرشحة بانتخابات مجلس النواب

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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كتب محمد زهير
تقدم محمد حامد سالم السيد المحامي بطعن أمام  مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، ضد إحدي المرشحات لانتخابات مجلس النواب بالقائمة الوطنية {من أجل مصر} .

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار إدراج اسم المرشحة ضمن القائمة وذلك لافتقادها حسن السير والسمعة، وإخفاء تلك البيانات والقضايا بنموذج الترشح والإقرارات المرفقة بها الواردة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 وصحيفة الحالة الجنائية، لصدور أحكام قضائية ضدها منها.

وأكدت الدعوى، أنه سبق وتم اتهام المرشحة في العديد من القضايا ، وصدر حكم بحبس المرشحة المذكورة ستة أشهر لإدانتها بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي . 

وورد بصحيفة الدعوى ، سبق اتهامها بنيابة الأموال العامة والإضرار والتزوير الأمر الذي ترتب عليه قيامها بإعادة مبلغ 162000 جنيه لجهاز مدينة 6 أكتوبر .
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