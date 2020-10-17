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أخبار البلد

اختتام معرض تراثنا فى دورته الثانية.. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
يختتم اليوم معرض تراثنا فى دورته الثانية الذى يعرض فكرة عن التراث المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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فيما قال الدكتور سمير عبد المجيد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة: إن هناك إقبالا كبيرا على معرض تراثنا الذى ينظم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن المعرض ينظم للعام الثاني، موضحًا أنه بدأ فى العام الماضي وضم 500 عارض و 35 جمعية أهلية.

ولفت إلى أن المعرض فى هذا العام ضم 630 عارض و45 جمعية أخري، و16 جهة أخري، ومؤسسات، مؤكدًا أن هذا المعرض يشهد نجاح فى الدورة الثانية. 

وأشار إلى أن الأقبال هذا العام كبير جدًا، وتم مد المعرض لـ يومين بسبب الأقبال، ويضم سلع وأشياء كثيرة مميزة.

ويستضيف معرض  تراثنا لهذا العام دولة السودان الشقيقة ويشارك فيه حوالي 600 عارض من مختلف المحافظات تضم معروضاتهم أرقى المنتجات اليدوية والتراثية التي تتمتع بالجودة والتميز وتعبر عن عمق وتفرد الحضارة المصرية.

ويعرض المشاركون بالمعرض المشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجارة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة، فضلا عن منتجات سيناء.
اختتام معرض تراثنا فى دورته الثانية.. صور
اختتام معرض تراثنا فى دورته الثانية.. صور
اختتام معرض تراثنا فى دورته الثانية.. صور
اختتام معرض تراثنا فى دورته الثانية.. صور
اختتام معرض تراثنا فى دورته الثانية.. صور
اختتام معرض تراثنا فى دورته الثانية.. صور
اختتام معرض تراثنا فى دورته الثانية.. صور
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