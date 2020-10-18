أسعار الذهب اليوم الأحد 18-10-2020







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو711 جنيها كأعلى سعر في محلات الصاغة.





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وسجل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 830 جنيها.





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 949 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 553 جنيها كأعلى سعر.





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6640 جنيها وأوقية الذهب بـ20.501 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 948.6 ألف جنيه





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.





وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.





وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.