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رياضة

محمد فضل: أتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
اعرب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن تمنياته بالتوفيق للنادي الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية .

وقال محمد فضل إنه يتمنى أن يتخطى الأهلي مباراة الوداد في النصف نهائي و يتخطي أيضًا الزمالك الرجاء المغربي ليصلا لنهائي البطولة ، مضيفًا أنه يتمنى أن تكون النهاية مصرية خالصة.

وتابع عضو اللجنة الخماسية أن كلا من الأهلي و الزمالك  لديهما ما يؤهلهما بشكل كبير للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، من عناصر كبيرة و ناجحة في الفريق و خاصة بعد عودة الاصابات ، و لديهما أيضًا مدربون ذوو خبرة و هدفهم الحالي حسم الأميرة الأفريقية.

ويلتقي الأهلي بعد قليل بنظيره الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، فيما يلتقي الزمالك غدا بالرجاء ، في ذات الدور من البطولة.
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