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عيار 21 بـ 830 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 18-10-2020

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" أسعار الذهب خلال مستهل  تعاملات اليوم الأحد 18  أكتوبر 2020، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 830 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في مصر:
عيار 18 سجل 711 جنيهًا.
عيار 21 سجل 830 جنيهًا.

عيار 24 سجل 946 جنيهًا.
 الجنيه الذهب 6640 جنيهًا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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