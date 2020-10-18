مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2020 ونيسان صني 2020 nissan sunny.. صور

1- تويوتا كورولا toyota corolla 2020





مواصفات تويوتا كورولا 2020 مصر





تأتي تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بمحرك 1600 سي سي و عزم الدوران 154 نيوتن متر و المحرك ينتج 120 حصان عند 6000 لفة/ دقيقة و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات CVT .





تويوتا كورولا 2020





تتسارع تويوتا كورولا toyota corolla 2020 من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 12 ثانية و تعمل بنظام الجر الامامي للعجلات وتصل سرعتها القصوي حتي 190 km/h و تستهلك 6.8 لتر بنزين لكل 100 km .





تويوتا كورولا toyota corolla 2020 تأتي بخزان وقود سعة 50 لترا و ينصح بأستخدام ببنزين 92 لانة افضل وقود لضمان اعلي اداء للسيارة تويوتا كورولا 2020





toyota corolla 2020





اما عن ابعاد السيارة تويوتا كورولا toyota corolla 2020 فيأتي الطول 4.640 ملم و العرض 1.780 ملم و الارتفاع : 1.435 ملم و تأتي قاعدة العجلات 2700 ملم و ارتفاع عن الأرض : 136 ملم و سعة الشنطة : 470 لتر و وزن السيارة : 1260 kg









تويوتا كورولا 2020 الفئة الأولى





وتأتي تويوتا كورولا 2020 الفئة الاولي بالعديد من وسائل الراحة فتتوافر بتكييف تاتش وباور ستيرنج كهربائي و4 زجاج كهرباء وعجلة قيادة مالتي فانكشن يمكنك التكم من خلالها بالعديد من الوظائف الحيوية للسيارة والكاسيت والرد علي المكالمات عن طريق ربط الهاتف بالسيارة وبها مصابيح ضباب أمامية وخلفية وجنوط مقاس 15 بوصة وبها شاشة عداد 4.2 بوصة وشاشة اخري للكاسيت 7 بوصة وراديو FM و مشغل MP3 وusb وaux









تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر





وتتوفر تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر اعلي فئة مزودة بفتحة سقف ومصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي و حساسات مطر

و حساسات ركن أمامية و خلفية و مرايات طي وتحكم كهرباء و سخانات مرايات شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة و رشاشات مصابيح لضامن أعلي قدر من الرؤية في أقصى ظروف التشغيل و الطقس و فرش جلد طارة مالتي مكسوة جلد و مثبت سرعة .





وتتوافر ايضا السيارة تويوتا كورولا toyota corolla 2020 الفئة الثالثة بوسائد هوائية و مانع انغلاق المكابح ABS و توزيع قوة الفرملة EBD و تدعيم الفرامل BA و توازن و ثبات اليكتروني USC و ايموبليزر لمنع السرقة .





سعر تويوتا كورولا 2020