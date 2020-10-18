AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد زهير _ علي الخشاب
وصل منذ قليل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بصحبة صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، مقر مجلس الدولة لحضور طعن مرتضى منصور على قرار اللجنة الاولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه كرئيسا لنادي الزمالك أمام محكمة القضاء الإداري.

وتنظر محكمة القضاء الإداري أولي جلسات الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار اللجنة الاوليمبية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.

يذكر أن اللجنة الأوليمبية أصدرت قرارا في 4 اكتوبر الجاري بوقف مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ودعوة اعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بعقد جمعية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك استنادا لوجود مخالفات ارتكبها منصور -على حد قول اللجنة في قرارها.
شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك
شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك
شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك
شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك
شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف .. اللجنة الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات لهذه الأسباب

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

‏مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه أمام القضاء الإداري

18 أكتوبر.. القضاء الإداري ينظر دعوى مرتضى منصور على قرار عزله

كلاكيت تاني مرة.. مرتضى منصور يطعن أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة الأولمبية

أحمد موسى يكشف حقيقة حدوث خناقة شوارع بين وزير الشباب ومرتضى منصور

ترشيحاتنا

جريمة هزت القلوب.. عراقية تنتقم من طليقها بإلقاء طفليها في نهر دجلة.. فيديو

تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامات مالية من الهيئة الوطنية لمخالفي الصمت الانتخابي

يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ .. فيديو

مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد.. فيديو وصور

وزير الخارجية السعودي: هذه شروط الرباعي العربي لعودة العلاقات مع قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

حافية القدمين.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الصين تطرح السيارة هافال تشوليان 2021 الكروس أوفر.. صور