شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

وصل منذ قليل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بصحبة صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، مقر مجلس الدولة لحضور طعن مرتضى منصور على قرار اللجنة الاولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه كرئيسا لنادي الزمالك أمام محكمة القضاء الإداري.





وتنظر محكمة القضاء الإداري أولي جلسات الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار اللجنة الاوليمبية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.



