قوافل جامعة طنطا الطبية تواصل خدمة قرى مركز قطور

تواصل جامعة طنطا تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية ، استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف المجالات والتخصصات.









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فى هذا السياق ، نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية وبيئية شاملة إلى قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، بالتعاون مع محافظة الغربية.









وقال الدكتور عماد عتمان، إن القافلة الشاملة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 664 حالة من أهالي القرية، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة جامعة طنطا فى مختلف التخصصات الطبية.







