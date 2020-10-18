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رياضة

نادي الرجاء يتدخل لحل أزمة ثلاثي الزمالك الممنوعين من دخول ملعب محمد الخامس.. تفاصيل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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ملك موسى
تدخل مسئولو نادي الرجاء المغربي، لحل أزمة منع أحمد زاهر، المدير الإداري لفريق الزمالك، وحسني خطاب، مترجم البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، وأحد مدلكي الفريق من دخول الملعب، قبل مباراة الفريق أمام الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مسئولو الاتحاد الأفريقي، قرروا منع ثلاثي الزمالك، من دخول ملعب محمد الخامس لحضور اللقاء.

وفشلت محاولات مسئولي الزمالك لحل الأزمة قبل أن يتدخل مسئولو النادي المغربي لحل الأزمة وإقناع مسئولي الكاف بالموافقة على دخول الثلاثي للملعب.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على التواجد معهم فى نفس المكان، وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا. 

ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي، بعد قليل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

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