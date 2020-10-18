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بعد صعود سيراميكا للممتاز.. أحمد موسي: بقى عندنا فريقين نشجعهم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:29 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
هنأ الإعلامي أحمد موسى، النائب محمد أبو العينين، بتأهل نادي كليوباترا إلى الدوري الممتاز.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سيراميكا كليوباترا تأهل إلى الدوري الممتاز بعد موسم طويل، قدموا فيه أداء محترما»، مهنئا معتز البطاوي، المشرف العام على الفريق وكافة أعضاء الفريق.

وتابع «من دلوقتي هشجع الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بدل النادي عندنا اتنين».

وعلق الإعلامي أحمد موسي على مباراة فريقي  الأهلي والوداد بالأمس والتي إنتهت بفوز المارد الاحمر بثنائية نظيفة، قائلا:" أتمني من كل قلبي نقابل الزمالك في النهائي واليوم ان سأشجع الزمالك أمام فريق الرجاء المغربي".

وأكمل موسي:" موسيماني مدرب الفريق وكل اللاعببن كانوا على قدر المسئولية وحققوا نتيجة جيدة للغاية".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.


ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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