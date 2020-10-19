بتخرج كتير من ورايا.. المتهم بقتل زوجته عرفيا عن سبب التخلص منها

"أيوه أنا موتها وخنقها علشان أحافظ على كرامتي".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل زوجته عرفيًا في مدينة القناطر بمحافظة القليوبية حديثه في التحقيقات التي أجريت معه.









وقال المتهم إنه تخلص من المجنى عليها؛ لشكه في سلوكها، مشيرا إلى أنها دائمة الخروج من البيت بدون إذنه.





وأضاف المتهم "سمعت كلام كتير من الجيران يحرق الدم عن سمعتها، وخروجها المتكرر من البيت فى غيابى دون إذني".





وتابع "يوم الحادث خرجت المجني عليها، وعندما عادت واجهتها بخروجها الكثير دون علمي من المنزل، إلا أنها ردت عليا ردودا استفزتنى فخنقتها".





من جانبها، أمرت نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بحبس المتهم بقتل زوجته العرفى، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد توقيع الكشف الطبى عليها، وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول وظروف وملابسات.





وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقة بقرية باسوس مركز القناطر، مخنوقة بإيشارب حريمي وتبين أن وراء الواقعة زوجها العرفي الذي قتلها في مشاجرة بينهما بسبب شكه في سلوكها.





وتلقى العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر بلاغا من إدارة عمليات النجدة بوجود جثة لسيدة داخل شقة بناحية باسوس – دائرة المركز.

وأخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، وقاده العميد خالد المحمدي، رئيس المباحث.





وتبين للمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر، بالفحص وجود جثة المدعوة "أ.و.ا"،21 عاما، بدون عمل ومقيمة باسوس مركز القناطر الخيرية، داخل غرفة النوم ترتدي ملابسها وتبين وجود "إيشارب حريمي" ملفوف حول رقبتها وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.





وتبين أن المتوفاة تقيم بالشقة رفقة زوجها العرفي "م.ا.م"، 20 عاما بدون عمل ومقيم بالعنوان ذاته وتبين حدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها لشكه في سلوكها وعلى إثر ذلك لف إيشارب حريمي حول رقبتها وخنقها حتى فارقت الحياة.



