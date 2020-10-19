حتى لو بطاقتك منتهية روح .. أحمد موسى: لا يوجد لجان للوافدين في الانتخابات

قال الإعلامي احمد موسى، إن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات طالب الإعلام بضرورة تكثيف حملات التوعية للناخبين، موضحا أنه سوف يتم توفير كافة الإجراءات الوقائية لحماية الناخبين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه من الضروري معرفة المواطنين طريقة التصويت في الانتخابات حتى لا يضيع صوت المواطن بطريقة خاطئة كما حدث في العديد من الأصوات في مجلس الشيوخ.





وأشار موسى إلى أن الدولة تسعى الي أن تكون الانتخابات بشكل حضاري لائق بمصر خاصة في ظل أزمة كورونا؛ مرددا: « كل مواطن ينتخب اللي هو عايزة وياريت متكلمش على بعض .. كل همنا ان الناخبين يشاركوا في العملية الانتخابية».





وأوضح موسى، أنه لا يوجد لجان للوافدين في انتخابات البرلمان؛ مرددا:«لو حتى بطاقتك منتهية روح اللجنة وادلي بصوتك القاضي الموجود هيسمح لك بذلك».



