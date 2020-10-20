AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاني شاكر يوجه رسالة قوية لـ أشرف زكي بعد الإعلان عن الاستقالة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
هانى شاكر واشرف زكى
هانى شاكر واشرف زكى
Advertisements
أحمد إبراهيم
غرَّد الفنان هانى شاكر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، موجها رسالة الى الفنان أشرف زكي، والذى أعلن عن استقالته. 

وكتب هاني شاكر: " الأخ العزيز والصديق الغالي د أشرف زكي تركك لموقعك علي رأس النقابة خسارة فادحه لكل أعضاء النقابة ولنا جميعا، اتمني أن تعود في هذا القرار لأن النقابة في حاجه اليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخير والنجاح".

يذكر أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، قال إنه لم يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية، وأنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب لكل فنانو مصر، ولكن سيغادر العمل النقابى تماما خلال موعد إنعقاد الجمعية العمومية فى شهر ديسمبر المقبل.

وقال الفنان سامي مغاوري -وكيل نقابة المهن التمثيلية- إن النقابة ستعقد اجتماعا عاجلا مع أعضاء الجمعية العمومية، غدا الأربعاء، لمحاولة إقناع الفنان أشرف زكي، بالتراجع عن قرار استقالته من منصب النقيب، وإزالة الخلاف والتهدئة. 

وأضاف سامي مغاوري، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن اشرف زكى مستاء من تجاوزات البعض في حقه، ويطالبون النقابة بأعمال لا تخصهم بشأن توفير العمل لهم، لافتًا إلى أن هذه التجاوزات وصلت إلى حد التجريح وتعدي الخصوصيات، وهذا ما رفضه أشرف زكي.

وأوضح، مغاوري، أن النقابة دورها خدمي، وتقوم بعملها على أكمل وجه، فوفرت لأعضائها "بدل" في فترة الحظر لمجابهة فيروس كورونا، وصل إلى 3 آلاف جنيه لكل عضو، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى مثل الرعاية الطبية والصحية.
هاني شاكر يوجه رسالة قوية لـ أشرف زكي بعد الإعلان عن الاستقالة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة المهن التمثيلية والأعضاء يرفضون

أخبار الفن| القبض على نجمة شهيرة بسبب المخدرات.. وأشرف زكي يتقدم باستقالته من نقابة الممثلين

سامي مغاوري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل أزمة استقالة أشرف زكي من منصب نقيب الممثلين

أخبار الفن| طليقة عمرو دياب تثير الجدل بارتباطها مجددا.. بهاء سلطان يكشف حقيقة اعتزاله.. التجاعيد تغلب على ملامح بوسي

ترشيحاتنا

أحمد شوبير: مذهول بسبب كباتن الأهلي.. ومصطفى مالوش علاقة بحاجة.. تفاصيل

أخبار الفن.. راقصة تقلب السوشيال ميديا.. وحمة جنا عمرو دياب تثير الجدل.. سر زيارة سوسن بدر لطبيب التجميل

بدر بانون يبدع.. ماذا قدم مدافع الأهلي الجديد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا؟

بشرى للزملكاوية.. فرجاني ساسي يعلن سلبية مسحة كورونا

أول رد من اتحاد الكرة بشأن حضور الجماهير لنهائي أفريقيا حال تأهل الأهلي والزمالك

كما انفرد صدى البلد .. محمود محيي الدين مديرًا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي وعضوًا بمجلس إدارته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار موقف برج تجاري بالسعودية.. وانتشال عامل من تحت الأنقاض.. فيديو

لكزس تطرح موديل lexus is 2021 لتنافس بي ام دبليو bmw m3 .. صور

حاول إحراقه.. شاهد| أمريكي يقذف ضابط شرطة بلوح خشبي مشتعل بالنيران